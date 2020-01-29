التعليم: تقييم المعلمين وجودة شرح الدروس وتحليل احتياجاتهم بالمدارس اليابانية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تابعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تدريب المعلمين علي أنشطة التوكاتسو للمدارس المصرية اليابانية، وهى الأنشطة الخاصة بالمهارات، فى إطار اهتمام الدولة بمشروع المدارس اليابانية، التى تتوافق مع استراتيجيتها لبناء الإنسان المصرى، وتحقيق الاستفادة من الخبراء اليابانيين فى مصر.

وتواصل الوزارة المتابعة لتدريبات معلمي المدارس المصرية اليابانية، على طرق التدريس الحديثة وانشطة التوكاتسو، وذلك بحضور السفير الياباني بالقاهرة، ماساكي نوكي، حيث تستهدف التدريبات 450 معلم جديد منضمين إلى المدارس الجديدة مع 50 مدرب جديد منضمين إلى مجموعه المدربين.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن مهام فريق التدريب يستهدف تقييم الوضع الراهن للمعلمين وجودة شرحهم للدروس وتحليل احتياجات المعلمين من أجل توفير الدعم والتدريب بصفة دورية، إضافة إلى إعداد خطة سنوية لتطوير المعلمين تستهدف كيفية متابعة شرح المعلمين للدروس للحفاظ على جودة الأداء وما هى التدريبات الأزمة للمعلمين ومنى يتم تنفيذ التدريبات.

جدير بالذكر أن عدد المدارس المصرية اليابانية سيصل إلى 41 مدرسة بمختلف محافظات مصر، بعد انضمام مدرسة ميت غمر بمحافظة الدقهلية والتى تم فتح باب التقدم لها أمس الإثنين. وتعتمد الدراسة فى المدارس المصرية اليابانية على جانب الأنشطة لبناء الشخصية المصرية حيث تطبق أنشطة التوكاتسو. والتوكاتسو، هى مجموعة أنشطة تعليمية ضرورية لنمو الطلاب وبنائهم لعلاقات إنسانية جيدة لازمة للإرتقاء بهم؛ ففى الأنشطة الخاصة تلك يقوم الطلاب بوضع أهداف لهم، وبذل الجهود بصورة اختيارية ذاتية تطبيقية، ويقومون بالتفكير من تلقاء أنفسهم وتبادل الحوار والمناقشة والبحث عن حل للمشكلات وتوافق الآراء، وهى أنشطة لا يتم إدراجها فى إطار المواد الدراسية، ولا تتمثل أهداف الأنشطة الخاصة فى تغيير سلوكيات الطلاب داخل المدرسة فحسب، بل تمتد إلى المنزل والمجتمع خارج نظاق المدرسة. وأكدت الوزارة أن هناك عدة أنواع من الأنشطة الخاصة بـ (التوكاتسو) نذكر منها : Advertisements أنشطة الفصل: وهى الأنشطة المتعلقة بمشاركة التلاميذ فى تكوين الحياة داخل الفصل والمدرسة وأنشطة التفاعل مع الحياة اليومية والدراسة والتنمية الذاتية، وأنشطة الصحة والسلامة، وأنشطة تناوب الأنشطة اليومية للفصل. أنشطة مجلس التلاميذ: وهى الأنشطة المتعلقة بتأسيس مجالس التلاميذ وإدارة وتخطيط أنشطة مجلس التلاميذ والتبادل الثقافى القائمة بها جماعات مختلفة الفئة العمرية داخل المدرسة. المناسبات المدرسية: أنشطة تعمل على تنمية الشعور بالإنتماء والتكافل تجاه الآخرين بالإضافة لشعور العمل للمصلحة العامة من خلال أنشطة تطبيقية يقوم بها التلاميذ وهى أنشطة يتم القيام بها على مستوى المرحلة الدراسية أو المدرسة .

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