شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل يوافق على اعتذار مساعده لأبنية المحاكم عن العمل والعودة للقضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق المستشار عمر مروان وزير العدل على طلب المستشار عبد الهادى محروس مساعد وزير العدل لشئون أبنية المحاكم والشهر العقارى بقبول إنهاء ندبه من العمل مساعد وزير العدل لشئون أبنية المحاكم لظروف أسرية بحته.

قام المستشار مروان بتوجيه الشكر للمستشار محروس لجهوده فى العمل خلال المرحلة الماضية، بينما اعرب المستشار محروس عن شكره للوزير لتلبية طلبه، مؤكدا أن العلاقات بينهما امتدت لسنوات، ومعربا عن تمنياته بدوام التوفيق والتقدم .

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وتتصل وزارة العدل اتصالا مباشرة بالجمهور، نظرا للخدمات التى تقدمها قطاعات الوزارة المختلفة من التقاضى فى المحاكم، وتسجيل وإشهار المحررات بالشهر العقارى وتقارير الطب الشرعى والخبراء، وغيرها من الخدمات الكثيرة، حيث أصدرت وزارة العدل مؤخرا دليل الخدمات المقدمة منها والذى يتضمن التعريف بقطاعات وإدارات الوزارة المختلفة واختصاصات كل منها.

وتعمــل الوزارة من خــلال 22 قطاعــًا وإدارة، والتى تكون هيكلها التنظيمى لتحقيــق الرؤيــة المســتقبلية للمرحلة الجديدة التــى تعيشــها مصر ومــا تتطلبه مــن كفــاءة ودقــة وســرعة فـى الإنجاز بنزاهــة وشـفافية، وتطويـر منظومـة العدالـة الناجـزة، وتقديـم خدمـات متميـزة ذات جـودة عاليـة للمواطنيـن.

وتعمـل تلـك القطاعــات الإدارات وفــق استراتيجية وفلك واحد بموجــب تفويضــات فــى بعــض الاختصاصات يمنحها وزير العدل للمستشارين من مساعديه علــى رأس كل قطــاع أو إدارة .