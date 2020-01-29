حملة لتوعية العاملين فى جامعة حلوان بطرق الوقاية من فيروس كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت كلية التمريض بجامعة حلوان حمله توعوية للعاملين الإداريين بالجامعة بعنوان "كيف تحمى نفسك من فيروس كورونا"، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الدكتور حسام رفاعى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتورة صفاء صلاح عميد كلية التمريض والدكتورة سحر شفيق وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة زينب حسين، رئيس قسم صحة البالغين بالكلية، بمشاركة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية. تضمنت الحملة توزيع مطويات توعوية وتوزيع كمامات، والتعريف بسبل الحماية العامة من فيروس الكورونا من خلال الآتى:- 1-حافظ على نظافة يديك باستمرار بالماء والصابون. 2-ابتعد عن الأشخاص المصابين. 3-ارتداء الأقنعه الكمامه تمنع وصول الجراثيم إلى الفم. 4-استخدام وسائدك في الطائرة. 5-ارتداءالقفازات. Advertisements 6-تجنب الحيوانات الحية أو الميته وعدم تناول اللحوم الميته والنيئة. 7-غطي فمك عند السعال. 8-تفادى الاقتراب من أى شخص تظهر عليه أعراض الأمراض النفسيه كالسعال والعطس. 9-فى حال إصابتك بحمى اذهب للطبيب فوراً للإطمئنان. كما تضمنت الحمله كيفية التعامل مع مرض الكورونا وطرق العلاج، وأعراض ومضاعفات المرض.

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