شكرا لقرائتكم خبر عن لصوص الآثار يحفرون بمنطقة أبو رواش الأثرية.. اعرف تفاصيل القبض عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة السياحة والأثار إن حراس المجلس الأعلى للآثار تمكنوا فجر اليوم من إحباط محاولة للحفر خلسة بمنطقة أبو رواش الأثرية، وقد تم القبض على تشكيل عصابى من أربعة اشخاص كانوا يقومون بالحفر خلسه داخل المنطقة الأثرية.

صرح بذلك الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار موضحا أن حراس المنطقة راقبوا الجناة أثناء محاولتهم دخول المنطقة الأثرية وتم القبض عليهم متلبسين أثناء قيامهم بالحفر خلسة.

وقد قام الحراس بإبلاغ شرطة السياحة والآثار وتحرير محضر بوجود مجموعة أشخاص يقومون بالتنقيب والبحث عن الآثار بالمخالفة للقانون، وتم تسليمهم لشرطة السياحة والآثار لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وتقع قرية أبو رواش على بعد 6 كم من مدينة الجيزة وتتبع مركز ومدينة كرداسة، حيث تشتهر قرية أبو رواش بجبالها ويوجد بالمنطقة جبل يعرف بجبل أبو رواش يشتهر بين أبناء المنطقة بأنه ملئ بالآثار الفرعونية ويضم الموقع الهرم المفقود أو هرم جدف رع، ابن خوفو.

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كان يعتقد أن هرم جدف رع لم يكتمل بناؤه، لكن أثبتت اكتشافات أثرية حديثة أن الهرم لم يكتمل بناؤه وأنه يماثل حجم هرم منقرع، ثالث أكبر أهرامات الجيزة.

وقال أحد اساتذة الجيولوجيا انه في 25 يوليو 2012 أعلن جيولوجيون من المعهد الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة عن اكتشاف قارب شمس فرعوني يرجع لأكثر من 5.000 سنة، في منطقة أبو رواش، غرب القاهرة. ويعود القارب لعصر الفرعون دن.

والمركب كان مدفون تحت رمال المصطبة السادسة في الموقع، ويتكون من 11 قطعة خشبية بطول ستة أمتار وعرض 150 متر.

وفى أكتوبر الماضى اكتشف تشكيل عصابي مكون من 22 شخصًا تخصص في التنقيب عن الآثار، مقبرة أثرية في الجيزة تعود للأسرة الرابعة الفرعونية، واستخرجوا بعض محتوياتها التي ضمت 193 تمثالًا وتابوت حجري، ونجحت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط عدد منهم، مع التحفظ على مكان المقبرة، وإخطار وزارة الآثار.