شكرا لقرائتكم خبر عن على عبد العال و سامح عاشور يضعان حجر أساس أكاديمية المحاماة بمدينة ٦ أكتوبر..صور وفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، و سامح عاشور نقيب المحامين، اليوم الأربعاء، حجر أساس أكاديمية المحاماة، بمدينة النقيب محمود بسيونى السكانية للمحامين، فى مدينة السادس من أكتوبر.

جاء ذلك بحضور أعضاء مجلس النقابة العامة و النقابات الفرعية للمحامين بالمحافظات .

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وكان مجلس نقابة المحامين، قد عقد اجتماعه الدورى الخميس الماضى، برئاسة النقيب سامح عاشور، واتخذ المجلس عدة قرارات هامة خلال اجتماعه، جاء من بينها الدعوة لانتخابات مجلس النقابة العامة المقبلة يوم الأحد الموافق 15 مارس 2020.

وقرر مجلس النقابة فتح باب التقدم بأوراق الترشح للانتخابات خلال الفترة من 30 يناير وحتى 2 فبراير، على أن تعلن كافة المواعيد الإجرائية، ووضع حجر الأساس لأكاديمية المحاماة التى نصت عليها تعديلات قانون المحاماة يوم الأربعاء الموافق 29 يناير، بأرض ملك للنقابة بمدينة السادس من أكتوبر بحضور الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، واللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي.