شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد: إصابة مضيف قطار ونقله للمستشفى بسبب إلقائه بالحجارة فى الأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إصابة مضيف قطار رقم 2014 خلال رحلته اليوم إلى أسوان بسبب إلقاء القطار بالحجارة من قبل أحد الأشخاص أثناء مسيره بالأقصر، حيث تم نقله بسيارة إسعاف للمستشفى.

وأضافت السكة الحديد أن قطار 2014 بالجرار 2486 كان يقوده نشأت كامل تأخر 10 دقائق بالأقصر عقب طلب محمود صالح رئيس القطار الإسعاف للمضيف أحمد محمد سيد مضيف القطار بالعربة رقم 7 حيث قام أحد الأشخاص بإلقاء حجر أدى لأصابته بفروة رأسه وتم نقل المصاب للمستشفى وتم القبض على المذكور بمعرفة الأمن فى محطة الأقصر.

وأكدت السكة الحديد أن وزارة النقل والسكة الحديد كانت قد أعلنت فى وقت سابق عن حملة ( حياتك تهمنا ) لمحاربة هذا السلوك الخاطئ وهو منع القاء الحجارة على القطارات أثناء المسير حفاظا على أملاك الهيئة وسلامة الركاب.

وأشار بيان الهيئة الى ان مثل هذه السلوكيات السلبية تؤثر على حركة مسير القطارات وتحدث تلفيات بالوحدات المتحركة واضرارا بالركاب وطاقم القطار.

واهابت الهيئة بالمواطنين من منطلق الحرص على المال العام والحفاظ على أرواح العاملين والركاب بالالتزام بتعليمات السكة الحديد وعدم تعريض مسير القطارات لخطر الرشق بالحجارة أو أي فعل من شأنه الاضرار بحياة المواطنين.