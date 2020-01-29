شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. البيئة تنتهى من 50% من أول مسح بحرى شامل لمنطقة خليج العقبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الانتهاء من 50% تقربيا من أعمال أول مسح بحرى شامل لتقييم حالة الموارد الطبيعية البحرية بطول ساحل خليج العقبة، بالتعاون مع مشروع دعم نظم الإدارة و التمويل بالمحميات الطبيعية الممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى إطار خطة إدارة و تطوير المحميات الطبيعية للحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجى.

وأوضحت وزيرة البيئة، فى بيان، أصدرته الوزارة، اليوم الأربعاء، أن المسح البحرى يهدف إلى بناء قاعدة معلوماتية إيكولوجية لحالة الموائل الطبيعية بكامل ساحل خليج العقبة ومدى استجابتها للضغوط والمهددات الطبيعية والبشرية الواقعة عليها للاستفادة منها فى وضع مخططات الإدارة البيئية الملائمة بمحميات خليج العقبة وسواحل المدن المطلة على الخليج، بالإضافة إلى وضع برامج الرصد المستقبلية.

Advertisements

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد أن أعمال المسح الحقلى تتضمن وضع توصيفاً طوبوغرافياً ( مكانى) وبيولوجياً (حيوى) لمنطقة الشاطئ والنطاق الساحلى والأنشطة التى تمارس بهما وكثافاتها والتدابير والإجراءات المقترحة بشأنها بالاضافة الى تقييم حالة الكائنات البحرية بمنطقة المسطح المرجانى التى تقع بين خط الشاطئ وحافة الشعاب المرجانية قبيل المياه المفتوحة بما يبين حالة مكوناته والكائنات البحرية المرتبطة بتلك الموائل من مراجين ولافقاريات كذلك نسب الأغطية الحية لكل منها وكثافاتها النسبية وأنواع اللافقاريات الموجودة به علاوة على رصد حالة الشعاب المرجانية و آثار التغيرات المناخية عليها وحصر أعداد الأسماك الموجودة بالموقع وأنواعها.

جديرا بالذكر أن أعمال المسح البحرى يشمل كافة أنماط الموائل البحرية ومواقع الغوص والأنشطة البحرية التى تمارس على امتداد ساحل الخليج و قد تم الانتهاء حتى الآن من مسح مسافة تزيد على 70 كيلومتراً من ساحل خليج العقبة و التى تتضمن محمية نبق و ساحل مدينة دهب بالإضافة الى محمية أبو جالوم من جنوب مدينة نويبع وحتى مركز الزوار وجار استكمال أعمال المسح البحرى للمناطق المستهدفة.