شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تصدر النسخة المقروءة من كتاب مهارات التواصل الدعوى فى السنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت وزارة الأوقاف، النسخة المقروءة من كتاب مهارات التواصل الدعوى فى السنة النبوية – النبى (صلى الله عليه وسلم) معلمًا ومربيًا – بصوت الدكتور محمد الدومى من علماء الأوقاف.

وأكد وزير الأوقاف أن خدمة القرآن الكريم وفهم مقاصده حصن حصين للأمة وستظل الأمة بخير ما أكرمت أهل القرآن الكريم، حيث يقول نبينا الكريم (صلى الله عليه وسلم): " إِنَّ مِنْ إِجْلالِ اللَّهِ تَعَالَى: إِكْرَامَ ذِى الشَّيْبةِ المُسْلِمِ، وَحَامِلِ الْقُرآنِ غَيْرِ الْغَالى فِيهِ والجَافى عَنْهُ، وإِكْرَامَ ذِى السُّلْطَانِ المُقْسِط".

كما أكد معاليه أن إطلاق أسماء بعض أعلام القراء على المسابقة هو وفاء لحقهم وتحفيز للناشئة، لذا أطلقنا على مسابقة العام الماضى اسم فضيلة الشيخ محمود خليل الحصرى، وهذا العام نطلق عليها اسم فضيلة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.



وفيما يلى ملخص ببعض أنشطة الوزارة فى مجال خدمة القرآن الكريم:

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1. المدارس القرآنية التى تهتم بتحفيظ القرآن الكريم وتوضيح مقاصده العامة بالمجان، حيث تم افتتاح (1150) مدرسة قرآنية ، تمثل المنهج الوسطي وتعنى بتحفيظ القرآن الكريم وتوضيح مقاصده العامة، منها (15) مدرسة قرآنية تدرس بها الواعظات المتميزات بوزارة الأوقاف، وجار فتح العديد من المدارس الأخرى على مستوى الجمهورية.

2. المقارئ القرآنية : حيث تم افتتاح أكثر من (973) مقرأة قرآنية، بعدد (8717) عضوًا.

3. مكاتب تحفيظ القرآن الكريم ، حيث بلغ عدد هذه المكاتب (2480) مكتبًا.

4. مراكز إعداد محفظي القرآن الكريم ، حيث بلغ عددها (69) مركزًا ، ومدة الدراسة بها سنتان ، وذلك لإتقان وحفظ القرآن الكريم وتجويده على أيدي العلماء والقراء المتخصصين.

5. المسابقة العالمية السنوية لحفظ القرآن الكريم ، ويشارك فيها العديد من دول العالم، وآخرها مانحن بصدد تنظيمه وهي المسابقة العالمية " السابعة والعشرون" لحفظ القرآن الكريم وتفسيره وفهم مقاصده، التى بلغ إجمالى عدد الدول المشاركة فيها حتى اليوم (56) دولة، وعدد المتسابقين (75) متسابقًا ، وعدد المحكمين (10) محكمين ، وسيتم بإذن الله تعالى تكريم الفائزين الأوائل في احتفال وزارة الأوقاف بليلة القدر لعام 1441هـ بجوائز مالية بلغت مليونا ومائتي ألف جنيه .

6. المسابقة المحلية التي تنظمها وزارة الأوقاف كل عام على مستوى الجمهورية بجوائز (200) ألف جنيه.



7. مسابقة حفظ القرآن الكريم لذوي القدرات الخاصة، إيمانًا من وزارة الأوقاف بالحق الكامل لهم فى الرعاية، وتشجيعهم على إبراز مواهبهم وملكاتهم.