شكرا لقرائتكم خبر عن عضو مجلس إدارة البنك الاتحادى الألماني يزور مصر ويلتقى طارق عامر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصل بوركهارد بالتس،( (Burkhard Balz عضو مجلس إدارة البنك الاتحادي الألماني، القاهرة في زيارة تستمر فى الفترة من ٢٩ إلى ٣١ يناير، لاستطلاع وضع القطاع المالي والوضع الاقتصادي وبحث فرص تعميق التعاون بين البنكين المركزيين.

وعلق السفير الألماني في القاهرة، سيريل چان نون، بحسب بيان صادر عن السفارة، الاربعاء: "ترتبط ألمانيا ومصر بعلاقات متنوعة في القطاعين الاقتصادي والمالي، ومن ثم تأتي زيارة بالتس تعبيرا عن المصلحة المستقرة والمتبادلة لمواصلة تعميق هذه العلاقات."



سفير المانيا في القاهرة سفير المانيا في القاهرة

ويلتقى بالتس بطارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، ويتركز اللقاء بصفة خاصة على الإصلاحات الهيكلية في القطاع المالي المصري. وقال عضو البنك الالماني: "نريد أن ندرس كيفية قيام البنك الاتحادي الألماني بدعم البنك المركزي المصري في إطار الحوار الدولي بين البنوك المركزية. "

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بوركهارد بالتس

ويتضمن برنامج الزيارة لقاءات مع ممثلي المؤسسات المالية والاتحادات الاقتصادية الألمانية. البنك الاتحادي الألماني هو البنك المركزي المستقل لجمهورية ألمانيا الاتحادية، وقد أصبح منذ عام ١٩٩٩ جزءا من منظومة عملة اليورو التي يتولى في إطارها بالتعاون مع البنوك المركزية الوطنية الأخرى والبنك المركزي الأوروبي المسؤولية عن نظام عملة اليورو المشتركة.