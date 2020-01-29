شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة الأسرة بالشرقية تلزم فتاة فسخت خطبتها برد 71 جرام ذهب لخطيبها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقف الشاب "حسن م س ع" 24 سنة حاصل علي بكالويوس تجارة، علي أعتاب محكمة الأسرة بالزقازيق، يطالب بإسترداد شبكته من "أ.ى. م" 22 سنة.

وقال الشاب فى الدعوى التى رفعها أمام بندر أسرة الزقازيق وتحمل الرقم 720 لسنة 2019، أنه تقدم لخطبة المدعي عليها بتاريخ 22 نوفمبر من عام 2018، وقدم لها شبكة من الذهب إجمالي وزن 71 جرام عبارة عن خاتم " محبس" عيار 21 و2 غويشة عيار 21 ودبلة عيار 18 بقيمة مالية بإجمالي 27000 ألف جنيها، وأنه فى الأونة الأخيرة أخبرته برغبتها في فسخ الخطبة إستنادا إلي أنها لم تعد ترغب في الزواج منه، فطالبها برد الشبكة التي قدمها لها إلا أنها أبت دون وجه حق ورفضت ردها.

وقضت محكمة الأسرة برئاسة المستشار محمد صالح، وعضوية المستشارين أحمد دعبس ومحمد عادل وأيمن عشرة الرؤساء بالمحكمة، بإلزام المدعي عليها برد الشبكة الخاصة والمبينة بإجمالى 71 جرام عبارة عن خاتم محبس عيار 21 و2 غويشة عيار 21 ودبلة عيار 18 بقيمة مالية بإجمالي 27000 ألف جنيه.

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