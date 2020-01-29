شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس السكة الحديد فى البرلمان: توجيهات عليا بعدم المساس بسعر التذكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس أشرف رسلان، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن وجود تعليمات عُليا بعدم المساس بأسعار تذاكر القطارات، قائلا "إحنا مكبلين بعدم رفع أسعار التذاكر، وهناك توجيهات عليا بعدم رفع أسعار التذاكر، ونحاول حوكمة الإجراءات الخاصة بالركاب، وتم رفع غرامات التهرب من التعريفة، وهذا أدى إلى تحرك جميع الركاب إلى شباك التذاكر، وهذه المنظومة بدأت فى إبريل 2019"، كما كشف عن إجراءات جديدة لضبط منظومة التذاكر ومنع التسرب والقضاء على السوق السوداء، منها السعى لتحديث نظام حجز التذاكر ليكون ببطاقات الرقم القومى لمواجهة السوق السوداء.

وكان النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قد تساءل عن إجراءات الضبط الداخلى للركاب، خاصة بعد تصريح كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، بأن 50% من الركاب لا يقطعون تذاكر، وتدخل النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، مؤكدا أن هناك مشكلة كبيرة يواجهها الركاب، قائلا "الراكب يروح الشباك لا يجد التذاكر فى حين إن سماسرة السوق السوداء يبيعون التذاكر بضعف ثمنها داخل المحطة، ودا منتشر فى قطارات الوجه القبلى، وتلاقى تجار السوق السوداء عمال بوفيه وسماسرة"، متسائلا "هل عجزت الهيئة عن إيجاد حل لتلك المُشكلة، هل هناك آلية تكنولوجية لضبط الأداء".

وتابع سالم: "هناك توجيهات بعدم رفع الأسعار ودا شيء جيد ومطلوب، والهيئة لا تستفيد من الإيراد ويتم رفع الأسعار على المواطن بشكل غير مباشر عن طريق السماسرة، وقبل فتح الشباك يتم سحب التذاكر"، كما لفت إلى أن خدمات هيئة السكة الحديد بمحافظات الصعيد تقل كثيرا عن الوجه البحرى فى عدد القطارات وجودتها وجودة الخدمة، قائلا "لا تمثل من 50% من الخدمة المُقدمة للوجه البحرى، المواطن هو المواطن لا نريد تفرقة، ومطلوب من الهيئة الاهتمام بخدمة ركاب الصعيد".

Advertisements

ومن ناحيته اعترف المهندس أِشرف رسلان، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالمشكلة، موضحا أن الهيئة بدأت فى إيجاد آليات تكنولوجية لمواجهة ظاهرة السوق السوداء، منها تخصيص منفذ بيع على شبكة الإنترنت لتذاكر القطارات المُكيفة، وإطلاق تطبيق على الموبايل لحجز التذاكر، مضيفا "وهناك مشكلة جماهيرية كبيرة، وهى أن الطلب على قطارات الوجه القبلى أكبر بكثير من العرض، وأعداد القطارات لا تتناسب مع عدد الركاب"، وأوضح أن الهيئة تعاقدت على توريد 1300 عربة جديدة منهم 500 عربة درجة ثالثة مكيفة لخدمة الوجه القبلى فقط نظرا لارتفاع درجات الحرارة بتلك المحافظات.

ولفت النائب مصطفى سالم إلى نظام حجز تذاكر عربات النوم ببطاقات الرقم القومى، وأكد رسلان أن هناك توجه لتطبيق نفس المنظومة على كل القطارات، وأنه يتم حاليا تحديث النظام الإلكترونى حتى يكون الحجز بالرقم القومى، مؤكدا أن زيادة عدد القطارات وتطوير أسلوب الحجز ووضع بوابات إلكترونية لحجز المتسربين بالتعاون مع شركة إسبانية، لافتا إلى أنه سيتم وضع تلك البوابات فى عدد من المحطات بدءً من العام المالى القادم وهى محطات القاهرة والجيزة والإسكندرية.