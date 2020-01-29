شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر اليوم.. فودافون تعلن بيع وحدتها بمصر لـSTC السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365”، عددا من الأخبار والتقارير المهمة على مدار الساعات الماضية، أبرزها صفقة بيع فودافون مصر لوحدتها فى مصر لشركة سعودية، وتفاصيل القبض على مشجع الهلال السودانى الذى هدد الأهلي وجماهيره قبل مباراة أم درمان، فضلا عن مزيد من التغطيات الفنية والرياضية والاقتصادية المتنوعة.

وفيما يلى موجز أخبار مصر الساعة الواحدة مساءصحافة السودان: القبض على مشجع الهلال بعد تهديده الأهلى فى أم درمان

سلطت الصحافة السودانية الضوء على احتجاز مشجع الهلال السودانى الذى نشر مقطع فيديو يهدد فيه النادى الأهلى وجماهيره قبل مباراة الفريقين السبت المقبل فى أم درمان ضمن مباريات دورى أبطال أفريقيا، حيث يحتل الأهلى صدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، فيما يحتل النجم الساحلى المركز الثانى بـ9 نقاط بفارق الأهداف عن الهلال السودانى الذى يملك نفس الرصيد من النقاط، فيما يأتى بلاتينيوم الزيمبابوى أخيرًا بنقطة وحيدة.





انخفاض أسعار الذهب 4 جنيهات اليوم الأربعاء.. وعيار 21 يسجل 690 جنيها

تراجع سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر، 4 جنيهات، نتيجة تراجع أسعار الذهب عالميا لتسجل 1569 دولار، بتراجع ملحوظ للذهب عالميا مع اتجاه بيعي لجنى الأرباح.

هذا التراجع جاء عقب تذبذب واضطراب ملحوظ في الأسعار الأسبوع الماضي، في حين سجل الذهب فى مصر اليوم الاربعاء 690 جنيها للجرام بالنسبة لعيار 21 وهو الأكثر مبيعا ورواجا في مصر.





من الآثار إلى الحشيش.. أغرب الممنوعات داخل دواليب مستشفيات بنى سويف (صور)

سجلت محافظة بنى سويف وخاصة مركز الفشن أقصى مراكز المحافظة الجنوبية، فى أقل من 45 يومًا، واقعتين وهما الأغرب داخل المنظومة الصحية على مستوى الجمهورية سواء بالمستشفيات الحكومية أو مثيلاتها فى القطاع الخاص.

45 يوما هى الأيام الفاصلة بين واقعة العثور على قطع أثرية وتماثيل ومومياء داخل أحد المراكز الخاصة بالغسيل الكلوى بمدينة الفشن جنوب المحافظة، وواقعة ضبط قطعة حشيش داخل أحد دواليب المرضى بقسم النساء والتوليد بالمستشفى المركزى بذات المدينة.

الصين ترفع شعار "العمل من المنزل" للتصدى لكورونا .. الشركات تنصح موظفيها بالعمل من البيت .. سلاسل مطاعم " هايديلاو" ومدينة سوتشو للأنشطة التجارية تغلق أبوابها .. والعمل ساعات إضافية لإنتاج الكمامات

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن الشركات الصينية تعمل ساعات من العمل الإضافي لإنتاج أقنعة وكمامات وسط ارتفاع الطلب بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد. واستأنفت خمس شركات من أصل 12 شركة منتجة للكمامات ومقرها في مقاطعة قوانجدونج الإنتاج بعد توقفها في عطلة العام القمري الجديد ، حسبما أفادت صحيفة فيرست فاينانشال التي تصدر يوم الثلاثاء.

وتلزم مقاطعة قوانجدونج الجميع بارتداء الكمامات في الأماكن العامة أو مواجهة غرامات غير محددة. وانتشرت مقاطع فيديو لركاب لا يرتدون الكمامات فى المترو تم إنزالهم بالقوة بواسطة الأمن.

أكبر صفقات 2020..STC توقع مذكرة تفاهم لشراء حصة فودافون فى مصر مقابل أكثر من 37 مليار جنيه.. استمرار العلامة التجارية.. والشركة السعودية تستفيد من الأسعار واتفاقيات المشتريات المركزية لفودافون العالمية

فى أكبر صفقات عام 2020 بقطاع الاتصالات فى مصر، أعلنت مجموعة فودافون العالمية، توقيع مذكرة تفاهم، لبيع محتمل لحصتها البالغة 55% فى فودافون مصر إلى شركة الاتصالات السعودية STC، مقابل 2.393 مليار دولار، وهو ما يعادل أكثر من 37 مليار جنيه.

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وبحسب بيان صحفى، اليوم الأربعاء، تعتزم فودافون العالمية والشركة السعودية للاتصالات، حال الانتهاء من الصفقة الدخول في اتفاقية شراكة طويلة الأجل فى السوق المصرى؛ تشمل العديد من الفوائد المتبادلة أهمها الاستمرار فى استخدام علامة فودافون التجارية، واتفاقيات التجوال المتميزة، والاستفادة من الأسعار واتفاقيات المشتريات المركزية لشركة فودافون العالمية، ومجموعة من الخدمات الأخرى، وتضمن هذه الاتفاقية لفودافون مصر الاستمرار في تقديم منتجات وحلول تكنولوجية مبتكرة لعملائها فى قطاعى الشركات والأفراد.





"غرام الأفاعى" يطيح بحكومة قطر.. محطات فى العلاقات التركية ـ القطرية

مثلت تركيا وقطر قطبا تحالف توطدت أواصره عقب قرار المقاطعة العربية في 2017، حيث أرسلت أنقرة قوات عسكرية إلى الدوحة، وضخت الأخيرة استثمارات في الاقتصاد التركي، إلا أن التعاون فى نشر الفوضي يظل السبب الأبرز فى توثيق هذا التحالف المشبوه، والذى كان سبباً فى إقالة رئيس وزراء قطر من منصبه، بعد تحذيره من "احتلال" بلاده من قبل الأتراك.





نجيب ساويرس مهاجما الرئيس الراحل جمال عبد الناصر: بطل هزيمة 67

هاجم رجل الأعمال نجيب ساويرس الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عبر حسابه بموقع "تويتر"، واصفا إياه بأنه بطل هزيمة 67، وذلك ردا على مغرد كتب: "الله يرحمك يا عبد الناصر أسد العروبة".





‫فرصة أخيرة.. وزير الإسكان يمد فترة التحويل للحاجزين بـ‪"‫الإسكان الاجتماعى لـ1 مارس

‫أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن مد فترة التحويل للحاجزين بمشروع "الإسكان الاجتماعي" بـ(الإعلان الثامن "كراسة الشروط الحمراء والزرقاء" - الإعلان التاسع - الإسكان القومي من 2005 : 2009 - النقابات "محدودي الدخل")، ممن هم خارج أولوية الوحدات المتوفرة حالياً، والوحدات الجاري تنفيذها، أو بـ(المدن / المراكز) التى لا تتوافر بها وحدات سكنية، وانطبقت عليهم شروط الحجز، وذلك حتى يوم 1/3/2020، كفرصة أخيرة للحاجزين، لتمكين أكبر عدد من الراغبين فى التحويل لتقديم "طلبات تعديل رغبة حجز الوحدة السكنية" عبر البوابة الإلكترونية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.





مباحثات سد النهضة تتواصل لليوم الثانى على التوالى فى واشنطن

تتواصل لليوم الثانى على التوالى، اجتماعات وزارء الخارجية والرى من مصر والسودان وإثيوبيا فى العاصمة الأمريكية واشنطن، للتوصل إلى اتفاق شامل حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، برئاسة وزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوشن، وحضور رئيس البنك الدولى.

وكان قد سبق الاجتماع مشاورات بين الخبراء الفنيين والقانونيين من الدول الثلاث الأسبوع الماضى فى العاصمة السودانية الخرطوم، بمشاركة ممثلى الولايات المتحدة والبنك الدولى للتحضير للاجتماع، حيث اتفق الوزراء فى ختام اجتماعهم الذى عقد منتصف الشهر الماضى على أن هناك مسئولية مشتركة للدول الثلاث فى إدارة أزمات الجفاف المُحتملة.





مصر تحتل قوائم الصحف الأجنبية لأفضل المناطق السياحية عام 2020

اختارت وسائل الإعلام الأجنبية المختصة بالشأن السياحي مصر من أفضل المناطق السياحية لزيارتها عام 2020.

وأشارت إحدى المقالات المنشورة في صحيفة "بي بي سي ترافل" تحت عنوان "لماذا 2020 هو عام زيارة القاهرة؟" إلى أن مصر أفضل مقصد سياحي للزيارة هذا العام ، خاصة مع قرب افتتاح المتحف المصري الكبير (GEM)، و الذي وصفه المقال بالمشروع الضخم الذي ينتظره العالم و الذي سيعمل علي استقطاب أعداد اكبر من السائحين الي القاهرة بعرضه لكنوز الملك الذهبي توت عنخ آمون، وغيرها من القطع الاثرية الفريدة.





طقس الغد شديد البرودة ليلا وشبورة على الطرق والصغرى بالقاهرة 9 درجات

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الخميس بالقاهرة الكبرى والوجه البحرى، طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وغائم أحيانا والرياح معتدلة، والسواحل الشمالية الغربية طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة واضطراب بالملاحة البحرية والرياح تنشط أقصى الغرب.





محامية أحمد الفيشاوى تعلق على طلب القبض عليه بسبب ابنته: محروم من لينا

قالت ثناء لحظى المحامية ودفاع الفنان أحمد الفيشاوي، تعليقا على طلب القبض على أحمد الفيشاوي، إن الحكم الصادر بحبس موكلها للامتناع عن سداد نفقة ابنته لينا غير نهائي، ومنعدم لعدم إعلانه به.

وتابعت "لحظى" فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه تم الإعلان فى مكان قديم لم يعد موكلها مقيم فيه، على الرغم من أنهم حرروا أنذارا رسميا من أجل إعلان موكلها على مكانه القانونى، وهو مالم يحدث.