شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2020 برقم الجلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر الخليج 365 نتيجة الصف الثالث الإعدادى 2020 للفصل الدراسى الأول، بالجيزة، بعد أن اعتمدها محافظ الجيزة، بنسبة نجاح 72.8%، وقد أكد محافظ الجيزة أن عدد الطلاب الناجحين بلغ 107781 طالب وطالبة بنسبة 72.82% بزيادة قدرها 1% عن العام الماضى.

واعتمد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة أمس الثلاثاء نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية حيث بلغت نسبة النجاح 72,8% وفازت إدارة الهرم بالترتيب الأول بنسبة نجاح 81,9% تليها ادارة أكتوبر 81,3% ثم إدارة الشيخ زايد 79,7%.

وأعلن المحافظ أن إدارة الهرم حصلت على المركز الأول بنسبة 81.97% وحصلت ادارة اكتوبر على المركز الثانى بنسبة 81.38%، وحصل أدارة الشيخ زايد على المركز الثالث بنسبة 79.76 %، وحرص المحافظ على تقديم التهنئة لأبناء المحافظة من طلاب الشهادة الأعدادية بعد تفوقهم عقب إعلان نتيجة الشهادة الأعدادية.

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وأوضح خالد حجازى مدير مديرية التربية والتعليم أنه نسبة نجاح امتحان إعدادية الصم وضعاف السمع بلغت 77.72% حيث بلغت نسبة النجاح في مادتي اللغة العربية والدارسات نسبة النجاح 100% وكانت نتيجة الإعدادية للمكفوفين 76.92% حيث كانت نسبة النجاح فى مادة الدراسات 100% ومادتي الرياضيات واللغة الأجنبية 96.15% .

وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن المديرية كانت حريصة على تصحيح الامتحانات بشكل يومى عقب انتهاء الامتحانات، لسرعة ظهور النتيجة، مؤكدا أن نسبة النجاح مرتفعة .

وكانت مديرية تعليم الجيزة أنشأت غرفة العمليات المركزية بمديرية تعليم الجيزة، لمتابعة عملية سير الامتحانات وتلقى اى شكوى بخصوص الامتحانات ورصد حالات الغش، كما كانت تصدر تقرير يومى عن حالة الامتحان ومدى مطابقة الأسئلة للمواصفات وارتباطها بالمنهج الدراسى ومرعاه الفروق الفردية.

وأنهى طلاب الشهادة الإعدادية الخميس الماضى امتحانات الفصل الدراسى الأول فى الدراسات الاجتماعية والتربية الرياضية، بمحافظة الجيزة.