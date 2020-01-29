شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فى دقيقة.. الداخلية تحرق 400 مزرعة مخدرات من حدائق الشيطان بسيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على طريقة فيلم "المصلحة" داهم صقور وزارة الداخلية نحو 400 مزرعة مخدرات فى جنوب سيناء، تحتوى على كميات كبيرة من زراعات المواد المخدرة المختلفة، ونجحت فى حرق "حدائق الشيطان"، وهى المداهمة التى تعد من أقوى الضربات الأمنية، بأن نجحت وزارة الداخلية بالتنسيق مع القوات المسلحة فى إبادة أكثر من 283 فدانا منزرعة بالنباتات المخدرة وضبط أكثر من 20 طنا من مخدر البانجو فى جنوب سيناء.

ووجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام ومديرية أمن جنوب سيناء وبمشاركة القطاعات المعنية بالقوات المسلحة حملة مكبرة استهداف عدة مناطق لإبادة الزراعات المخدرات بمحافظة جنوب سيناء.

فى هذا الفيديو نستعرض جهود صقور الداخلية فى إبادة تلك الأفدنة وكيف نجحوا فى زلزلة سوق الكيف فى مصر.

ـ الداخلية وجهت ضربة أمنية ضخمة لسوق الكيف فى مصر.

Advertisements

ـ مكافحة المخدرات رصدت 400 مزرعة مواد مخدرة بجنوب سيناء.

ـ صقور الداخلية داهمت المزارع على طريقة فيلم المصلحة

ـ العيون الساهرة أحرقت حدائق الشيطان بمساحة 283 فدانا

ـ الشرطة ضبطت 20 طن بانجو و828 كيلو من بذور القنب

ـ خبراء اعتبروا هذه الجهود بمثابة صفقة تزلزل سوق الكيف فى مصر