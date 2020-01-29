شكرا لقرائتكم خبر عن وسائل الإعلام الأجنبية تختار مصر من أفضل المناطق السياحية لزيارتها عام 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختارت وسائل الإعلام الأجنبية المختصة بالشأن السياحى مصر من أفضل المناطق السياحية لزيارتها عام 2020، خاصة مع قرب افتتاح المتحف المصرى الكبير (GEM)، واصفة إياه بالمشروع الضخم الذى ينتظره العالم، وأشارت إحدى المقالات المنشورة في صحيفة "بي بي سي ترافل" تحت عنوان : "لماذا 2020 هو عام زيارة القاهرة" إلى أن افتتاح المتحف سيعمل على استقطاب أعداد أكبر من السائحين إلى القاهرة ، من خلال عرض كنوز الملك الذهبي توت عنخ آمون، وغيرها من القطع الأثرية الفريدة.

من جهتها ،وضعت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية القاهرة ضمن قائمة أعدها قسم السفر بالصحيفة، لأفضل 52 مقصدًا سياحيًا يمكن زيارته في عام 2020... مرجعة سبب اختيارها للقاهرة لاستعدادات مصر لافتتاح المتحف الكبير المصري ، والذي وصفته بالبناء الضخم الذي يشيده المصريون كما فعل أجدادهم الفراعنة لبناء الحضارة المصرية القديمة. بدورها، وضعت مجلة Haute Living الأمريكية، المتخصصة في شئون السفر والسياحة، مصر في قائمتها لأفضل الوجهات السياحية الترفيهية لهذا العام. Advertisements

وكانت صحيفة "الديجتو" الإيطالية، قالت إن مصر يعتبر بلد سحرى وشبه أسطورى، حيث كان يسكنه الفراعنة الذين عاشوا فى حياة فاخرة، ويُقدسون كآلهة على الأرض محاطين بجمال معمارى راق للغاية، ولا يزال عالم الفراعنة من أهم العوالم التى يحاول العالم اكتشفها، موضحة أن السياحة الأثرية تمثل أهم موارد البلد الأفريقى.

وأوضحت الصحيفة فى تقرير لها نشرته اليوم الأحد، على موقعها الإلكترونى أنه وعلى الرغم من الأزمات التى عاشتها السياحة فى مصر فى السنوات السابقة، إلا أنها استطاعت العودة من جديد، مما سيؤثر بشكل إيجابى على الاقتصاد المصرى فى الفترات المقبلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن مصر تعتبر مثل وجبة متكاملة العناصر بالنسبة لأى سائح، فهى تحتوى على العديد من الأماكن الجذابة مثل الأهرامات وأبو الهول فى الجيزة، ومعبد ابو سمبل والكرنك فى أسوان والأقصر، كما يوجد وجهات سياحية آخرى مهمة مثل مسجد محمد على باشا، والمناطق الساحلية من البحر الأحمر ومرسى علم ومرسى مطروح، فضلا عن الرحلات النيلية الرائعة ليلا.

وأضافت أن السياح الإيطاليين يفضلون فى المقام الأول عند زيارتهم إلى مصر البحر الأحمر من شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم، إلا أنهم أيضا يفضلون زيارة الأهرامات فى الجيزة والتى يعتبرونها معجزة لاستمراراها على نفس وضعها منذ آلاف السنوات.