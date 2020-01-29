شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: استقرار حالة الجو خلال الـ72 ساعة المقبلة والعظمى بالقاهرة 19درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك استقرارا فى حالة الأرصاد الجوية منذ بداية الأسبوع، حيث الطقس معتدل على جميع أنحاء الجمهورية، ويميل للدفء على محافظات شمال الصعيد، بالإضافة إلى هدوء فى سرعات الرياح، والتى تسمح للمواطنين بممارسة الأنشطة اليومية والاستمتاع بإجازة نصف العام، مؤكدا أن الـ72 المقبلة ستشهد حالة فى استقرار درجات الحرارة .

وأضاف مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال لقائه على قناة اكسترا نيوز، أن الطرق السريعة القريبة من الزراعة والمياه تشهد شبورة فى الصباح الباكر، والملاحة البحرية تشهد اعتدال فى الأمواج ويسمح للصيد، وهناك فرص خفيفة لسقوط أمطار على المناطق الساحلية.

ونصح محمود شاهين، المواطنين بارتداء الملابس الشتوية، وذلك لانخفاض درجات الحرارة نسبيا فى فترات الليل، أو فترات الصباح.

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأربعاء، بالقاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية، طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وغائم أحيانا والرياح معتدلة.

كما يتوقع الخبراء أن تشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا مع فرصة سقوط أمطار والرياح معتدلة، فيما تشهد جنوب سيناء والغردقة طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا مع نشاط للرياح واضطراب فى الملاحة البحرية، فيما يشهد شمال الصعيد طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وغائم أحيانا والرياح معتدلة، وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 10 درجات، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 06 درجات، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 06 درجات، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 06 درجات، سانت كاترين العظمى 13 درجة والصغرى 01 درجة.