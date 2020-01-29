السكك الحديدية: 76 مليار جنيه مديونيات والجرارات من 40 سنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

كشف المهندس أشرف رسلان، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن أن عدد الجرارات المتاحة بالهيئة حوالي 400 جرار كلها من الأسطول القديم منذ عام 1980، مضيفا: "ننقل مليون مواطن يوميا، والأسطول الحالي أُستهلك في عُرف العالم كله".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازن بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، لمناقشة الحساب الختامي لموازنة الهيئة القومية لسكك حديد مصر للسنة المالية 2018/2019.

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واستطرد رسلان مخاطبا النواب: "أنا عندي 400 جرار مقدرش أقوم قطار بضائع في ظل وجود قطار ركاب مُعطل، وقطارات البضائع حاليا بنقومها بخطف جرارات من قطارات الركاب".

ووجه النائب فتحي الشرقاوي تساؤلات، بخصوص سبب الزيادة في مصروفات الهيئة عن الزيادة في الإيرادات، موضحا أنه من المفترض أن يُقابل الزيادة في الإنفاق على الوقود والخامات والصيانة زيادة أكبر في الإيرادات وليس أقل، لافتا إلى أن الإيرادات ارتفعت بين السنة المالية 2017/2018 و2018/2019 بنحو 118 مليون جنيه، مقابل زيادة في مصروفات الخامات والوقود خلال نفس السنة بنحو 360 مليون جنيه، فضلا عن وجود 2.9 مليار جنيه مُستحقة للهيئة لدى الغير من العملاء.

ورد نائب رئيس القطاع المالي بالهيئة القومية لسكك حديد مصر طارق لبيب، بأن الزيادة في المصروفات أكبر من الزيادة في الإيرادات نتيجة ارتفاع أسعار الوقود والخامات ومستلزمات الإنتاج والصيانة، في ظل تثبيت أسعار التذاكر، مضيفا "كل أسعار مستلزمات التشغيل زادت والتذكرة سعرها ثابت، وهذا ينعكس على زيادة معدلات الخسارة، مشيرا إلى أن المديونية المُستحقة على هيئة السكة الحديد تبلغ نحو 76 مليار جنيه".