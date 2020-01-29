وزيرة الثقافة تبحث فعاليات تنصيب القاهرة عاصمة الثقافة الإسلامية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

بحثت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، صباح اليوم الأربعاء، مع رؤساء هيئات وقطاعات الوزارة؛ الترتيبات النهائية لبرنامج فعاليات تنصيب القاهرة عاصمة الثقافة الإسلامية خلال عام 2020 والمقرر الإعلان عنه 3 فبراير المقبل من مقر معرض القاهرة الدولي للكتاب بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وأكدت عبد الدايم - في تصريح اليوم - أن أجندة فعاليات اختيار القاهرة عاصمة للثقافة الاسلامية يعد أحد أدوات القوة الناعمة في التواصل الإبداعي بين الشعوب الإسلامية التي تجمعها مفردات حضارية تستند إلى القيم والمثل العليا إلى جانب تقديم صورة حقيقية للعالم تعبر عن التراث الزاخر بالمفاهيم التي تدعو إلى التسامح والتعايش.

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وأضافت أن الانشطة الإبداعية والفكرية والفنية التي تم إعدادها لهذه المناسبة تعكس ملامح شخصية مصر الحضارية والثقافية التي تكونت من نسيج متنوع عبر العصور وتميز فيها الطابع الإسلامي.

يذكر أن المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الايسيسكو) تبنت برنامج عاصمة الثقافة الإسلامية، الذى جاء على غرار البرنامج الذي أطلقته المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) والخاص باختيار عاصمة الثقافة العربية، وتقرر إسناده سنويا إلى ثلاث مدن إسلامية عريقة تمثل المناطق الإسلامية فى كل من العالم العربي، أفريقيا وآسيا إلى جانب العاصمة التي تستضيف المؤتمر الإسلامي لوزراء الثقافة الذي ينعقد كل عامين.

وتمتد الاحتفالات والتظاهرات على مدار عام كامل، وتم توقيع الاتفاق على إقامة هذه التظاهرة منذ عام 2001 مع انعقاد المؤتمر الإسلامي الثالث لوزراء الثقافة وتم اعتماده في المؤتمر الإسلامي الرابع لوزراء الثقافة الذي انعقد في الجزائر عام 2004، وحملت مكة المكرمة اللقب الأول عام 2005 ثم تداولت المدن الاسلامية اللقب وعلى التوالى انتقل إلى حلب (سوريا) فاس (المغرب) الإسكندرية (مصر) القيروان (تونس) تريم (اليمن) تلمسان (الجزائر) النجف (العراق) المدينة المنورة (السعودية) الشارقة (الإمارات) نزوى (سلطنة عمان) الكويت (الكويت) عمان (الأردن) المنامة (البحرين) تونس (تونس) حتى وصلت إلى القاهرة عام 2020 الذى اختارت منظمة (الايسيسكو) خلاله أيضا العاصمة الأوزبكية (بوخاري) عاصمة الثقافة الإسلامية في المنطقة الآسيوية و(باماكو) بجمهورية مالي في إفريقيا.