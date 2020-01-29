الآثار: إحباط محاولة للحفر بمنطقة أبو رواش الأثرية والقبض على الجناة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:
قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن حراس المجلس أحبطوا محاولة للحفر خلسة بمنطقة أبو رواش الأثرية، حيث تم القبض على تشكيل عصابي من أربعة أشخاص كانوا يقومون بالحفر.
وأضاف وزيري - في تصريح اليوم الأربعاء - : "أن حراس المنطقة قاموا بمراقبة الجناة أثناء محاولتهم دخول المنطقة الأثرية وتم القبض عليهم متلبسين أثناء قيامهم بالحفر خلسة، حيث أن الحراس قاموا بإبلاغ شرطة السياحة والآثار وتحرير محضر بوجود مجموعة أشخاص يقومون بالتنقيب والبحث عن الآثار بالمخالفة للقانون، وتم تسليمهم لشرطة السياحة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم".
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