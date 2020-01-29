قطع المرافق.. توجيه جديد من التنمية المحلية بشأن طلاء واجهات المنازل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

صرح اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بأنه تم تكليف المحافظات بحصر المباني غير منتهية التشطيب وحث السكان على تشطيب العمارات ومنحهم مهلة محددة للتنفيذ.

وأكد شعراوي، في بيان، اليوم الأربعاء، أنه في حالة عدم الالتزام من جانب الأهالي بطلاء واجهات العقارات سيتم قطع المرافق تدريجيًا لحين الالتزام بتطبيق القرار.

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وأشار إلى استمرار المحافظات في متابعة استكمال طلاء واجهات المباني، مؤكدًا عدم إدخال أية مرافق للعمارات السكنية أو المنشآت غير مكتملة التشطيب الخارجي لحين تشطيب الواجهات وذلك تنفيذًا لقانون البناء الموحد على أن يتم الالتزام باللون الموحد للمباني بالمدينة أو الحي.

أوضح وزير التنمية المحلية، أن المحافظات تقوم بتحديد اللون المناسب لطبيعتها حفاظًا على المظهر الحضاري بالتنسيق مع الجامعات والحفاظ على الصورة البصرية والجمالية للمحافظة.

واستعرض اللواء محمود شعراوي، تقريرًا عن موقف تنفيذ أعمال طلاء واجهات المباني بالمحافظات، حيث أشار إلى انتهاء المحافظات من طلاء أكثر من 34 ألف مبنى وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة الحفاظ على الشكل الحضاري والذوق العام لجميع المباني بمدن وعواصم المحافظات.