محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:
نجحت أجهزة وزارة الداخلية في العثور على مخزن آثار بجوار مقبرة بتاح حتب الأول داخل المنطقة الأثرية بسقارة.
معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، أفادت بوجود مخزن آثار لبعثة قديمة بجوار مقبرة فرعونية داخل المنطقة الأثرية بسقارة، ولم يتم إدراجه بكشوف مخازن الآثار بسقارة وغير معلوم لمفتشي آثار المنطقة.
عقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة من الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار بالتنسيق مع منطقة آثار سقارة، وتبين تواجد المخزن المشار إليه بأحد الغرف الملحقة بمقبرة بتاح حتب الأول بسقارة عبارة عن قطع حجرية مُحكمة الغلق بالطين الطفلي خلفها باب خشبي عليه قفل مُجمع عليه بالرصاص (بخاتمين لاثنين من مفتشي آثار المنطقة بالستينيات من القرن الماضي)، والعثور على (غرفتين بداخلهما 12 مومياء بـ12 قطعة تابوت خشبي –غطاء تابوت خشبي– 3 قطع حجرية أحدها به رسومات وكتابات هيروغليفية).
تم تعيين الحراسة اللازمة بمعرفة الجهات المعنية.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
كانت هذه تفاصيل خبر غير معلوم لمفتشي الآثار.. الداخلية تعثر على مخزن به 12 مومياء بسقارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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