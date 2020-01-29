إحباط محاولة تهريب الكونترمال المخدر إلى داخل البلاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: أحبطت الأجهزة الأمنية، محاولة تهريب أقراص مخدرة، ضٌبطت بحوزة عامل، قادمًا من إحدى الدول الأوروبية. تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي، أفادت اعتزام راكب مصري (عامل – مقيم بمحافظة الغربية) قادماً من إحدى الدول الأوروبية تهريب مواد مخدرة إلى داخل البلاد. Advertisements عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم حال قدومه من إحدى الدول، وتشكيل لجنة أمنية جمركية لتفتيش المذكور وحقائبه أسفرت أعمالها عن ضبط (109قرص لعقار الكونترمال المخدر). بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد التعاطي. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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