حبس متهمين اثنين بتهمة هتك عرض طفل مصاب بالتوحد في مدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

أمرت نيابة مدينة نصر ثان، اليوم الأربعاء، بحبس متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامهما بهتك عرض طفل مصاب بالتوحد.

كما أمرت النيابة بعرض الطفل على الطب الشرعي لبيان إذا كان تعرض لاعتداء من عدمه، وسرعة ضبط متهم ثالث الهارب.

تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثان، بلاغا من أسرة تتهم فيه ٣ متهمين بالتعدي على نجلهما والاعتداء جنسيا عليه، على الفور تم إعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما، والقبض على متهمين وإحالتهم للتحقيق.