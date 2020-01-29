محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:
أمرت نيابة مدينة نصر ثان، اليوم الأربعاء، بحبس متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامهما بهتك عرض طفل مصاب بالتوحد.
كما أمرت النيابة بعرض الطفل على الطب الشرعي لبيان إذا كان تعرض لاعتداء من عدمه، وسرعة ضبط متهم ثالث الهارب.
تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثان، بلاغا من أسرة تتهم فيه ٣ متهمين بالتعدي على نجلهما والاعتداء جنسيا عليه، على الفور تم إعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما، والقبض على متهمين وإحالتهم للتحقيق.
كانت هذه تفاصيل خبر حبس متهمين اثنين بتهمة هتك عرض طفل مصاب بالتوحد في مدينة نصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.