أخبار مصر | عاجل| "ظهرت الآن".. نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة برقم الجلوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل| "ظهرت الآن".. نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة برقم الجلوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنشر بوابة الخليج 365 الإلكترونية، نتيجة الشهادة الإعدادية لطلاب الصف الدراسي الأول في محافظة الجيزة، وذلك عقب اعتمادها، صباح اليوم.

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كان اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، قد اعتمد أمس الثلاثاء، نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية، حيث بلغت نسبة النجاح 72،8% وفازت إدارة الهرم بالترتيب الأول بنسبة نجاح 81،9% تليها ادارة أكتوبر 81،3% ثم إدارة الشيخ زايد 79،7%.

