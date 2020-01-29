أخبار مصر | غدا.. "أفريقية النواب" تستقبل سفراء القارة السمراء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. "أفريقية النواب" تستقبل سفراء القارة السمراء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستقبل لجنة الشؤون الأفريقية برئاسة النائب طارق رضوان، غدًا الخميس بمقر مجلس النواب، السفراء الأفارقة للتأكيد على أهمية توطيد العلاقات المصرية الأفريقية في إطار برامج تشريعات تأكيدًا على التزام مصر بهويتها الأفريقية.

يأتي ذلك في إطار حرص المؤسسة التشريعية وفى ضوء رؤية مجلس النواب بشأن ضرورة مد جسور التواصل مع الأشقاء الأفارقة.

وقرر الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، رفع أعمال الجلسة العامة للبرلمان، أمس الثلاثاء، لجلسة 9 فبراير المقبل، حيث شهدت الجلسة العامة مواجهة وزير التنمية المحلية، بالعديد من طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة بشأن الإهمال في المحليات.