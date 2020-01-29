أخبار مصر | عاجل.. أول تعليق رسمي من البرلمان على صفقة القرن

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قال سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن مصر قدمت الآف الشهداء من أجل القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي ذكر في العديد من المناسبات الوطنية، أن حل القضية الفلسطينية قائم على إقامة دولة فلسطينية على حدود 67.

وأوضح وهدان في بيان له، اليوم الأربعاء: أن مصر دائما لها موقفها الثابت والواضح من هذه القضية، وهو دعم الأشقاء الفلسطينين في كافة المحافل الدولية، وستظل قائمة بدورها في دعم الموقف الفلسطيني، مضيفًا " لكن لا يجب إغلاق الباب من الجانب الفلسطيني أمام المفاوضات".

وأضاف وكيل مجلس النواب، أن مصر حاولت خلال الفترة الماضية بقوة دعم المصالحة الوطنية الفلسطينية، وهي من تقود قاطرة التصالح في أي تفاوض بينهم من أجل تبني موقف فلسطيني موحد.