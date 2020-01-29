أخبار مصر | الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة.. و"أمطار في هذه المناطق"

أن الطرق السريعة القريبة من الزراعة والمياه تشهد شبورة في الصباح الباكر، والملاحة البحرية تشهد اعتدالا في الأمواج ويسمح للصيد، وهناك فرص خفيفة لسقوط أمطار على المناطق الساحلية.

وأكد، خلال مداخلة هاتفية بقناة "إكسترا نيوز"، أنه من المتوقع تشهد البلاد طقسا معتدلا على جميع أنحاء الجمهورية، ويميل للدفء على محافظات شمال الصعيد، بالإضافة إلى هدوء في سرعات الرياح، والتي تسمح للمواطنين بممارسة الأنشطة اليومية والاستمتاع بإجازة نصف العام،، موضحا



ونصح محمود شاهين، المواطنين بارتداء الملابس الشتوية، وذلك لانخفاض درجات الحرارة نسبيا في فترات الليل، أو فترات الصباح.

