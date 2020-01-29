أخبار مصر | الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة.. و"أمطار في هذه المناطق"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة.. و"أمطار في هذه المناطق" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن استقرار حالة الأرصاد الجوية منذ بداية الأسبوع، مؤكدا أن الـ72 ساعة المقبلة ستشهد حالة في استقرار درجات الحرارة.
وأكد، خلال مداخلة هاتفية بقناة "إكسترا نيوز"، أنه من المتوقع تشهد البلاد طقسا معتدلا على جميع أنحاء الجمهورية، ويميل للدفء على محافظات شمال الصعيد، بالإضافة إلى هدوء في سرعات الرياح، والتي تسمح للمواطنين بممارسة الأنشطة اليومية والاستمتاع بإجازة نصف العام،، موضحا أن الطرق السريعة القريبة من الزراعة والمياه تشهد شبورة في الصباح الباكر، والملاحة البحرية تشهد اعتدالا في الأمواج ويسمح للصيد، وهناك فرص خفيفة لسقوط أمطار على المناطق الساحلية.
ونصح محمود شاهين، المواطنين بارتداء الملابس الشتوية، وذلك لانخفاض درجات الحرارة نسبيا في فترات الليل، أو فترات الصباح.