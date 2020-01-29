أخبار مصر | إصابة مضيف قطار بسبب إلقائه بالحجارة في الأقصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة مضيف قطار بسبب إلقائه بالحجارة في الأقصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، صباح اليوم الأربعاء، عن أسباب تأخر قطار 2014 بالجرار 2486 وسائقه نشأت كامل، لمدة عشر دقائق، حيث وصل الأقصر الساعة 8.30، حال قيامه الساعة 8.40 تأشر من السيد محمود صالح، رئيس القطار بطلب الإسعاف للسيد أحمد محمد سيد، مضيف القطار بالعربة رقم 7، لقيام أحد الأشخاص بإلقاء حجر ما أدى لإصابته بفروة رأسه، نقل على إثرها للمستشفى، وتم القبض على المذكور بمعرفة قضائي محطة الأقصر.

يذكر أن وزارة النقل والسكة الحديد، كانت قد أعلنت في وقت سابق، عن حمله "حياتك تهمنا" لمحاربة هذا السلوك الخاطئ، وهو منع إلقاء الحجارة على القطارات أثناء المسير حفاظًا على أملاك الهيئة وسلامة الركاب.

وأشار بيان الهيئة إلى أن مثل هذه السلوكيات السلبية تؤثر على حركة مسير القطارات، وتحدث تلفيات بالوحدات المتحركة وأضرارا بالركاب وطاقم القطار.

وأهابت الهيئة بالمواطنين من منطلق الحرص على المال العام والحفاظ على أرواح العاملين والركاب بالالتزام بتعليمات السكة الحديد، وعدم تعريض مسير القطارات لخطر الرشق بالحجارة أو أي فعل من شأنه الإضرار بحياة المواطنين.