أخبار مصر | "صناعة البرلمان" تشيد بمخطط تطوير الساحل الشمالي الغربي

أشاد المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالمخطط الاستراتيجي الذي وضعته الحكومة لتطوير الساحل الشمالي الغربي.

وأوضح "عامر" فى بيان له اليوم الأربعاء، أهمية تصريحات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والتي أكد فيها الأهمية الاقتصادية والتنموية التي تحظى بها منطقة الساحل الشمالي الغربي التي تعد منطقة جذب للعديد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يحقق أعلى عائد ومردود اقتصادي، وأنه من المقرر أن تشهد المنطقة إقامة تجمعات عمرانية، فضلًا عن مشروعات التنمية الزراعية والسياحية.

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وأكد رئيس صناعة النواب، أهمية وجود 6 قطاعات للتنمية بالساحل الشمالي والتى تضم مناطق هى العلمين والحمام وسيدي عبد الرحمن والضبعة ورأس الحكمة وشرق مطروح وغرب مطروح والنجيلة والسلوم.

واقترح عامر، إنشاء 6 مناطق صناعية داخل هذه المناطق على أن تكون الأولية للصناعات داخل هذه المناطق للصناعات المتعلقة بالبيئة المحيطة داخل الساحل الشمالي على أن تمنح الحكومة تيسيرات كبيرة لرجال الأعمال والاستثمار المصريين والعرب والأجانب للإقبال على إقامة المشروعات الصناعية داخل الساحل الشمالي.

وأكد أن إنشاء هذه المناطق سيوفر الملايين من فرص العمالة الحقيقية لشباب محافظات وسط وشمال وغرب الدلتا ومحافظات الصعيد أيضا.