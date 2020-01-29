أخبار مصر | طلب إحاطة لاستدعاء وزيرة الصحة بشأن فيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طلب إحاطة لاستدعاء وزيرة الصحة بشأن فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب عن محافظة السويس، باستدعاء وزيرة الصحة بسبب "المنطقة الاقتصادية الصينية ضمن مشروع منطقة تنمية شمال غرب خليج السويس"، وسؤالها عن كيفية الإجراءات الوقائية الصحية من فيروس كورونا، التي من المفترض أن تقوم بها الوزارة، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين بشكل عام وأبناء محافظة السويس.



وقال كمال، في بيان اليوم الأربعاء: إن تلك المنطقة ينتشر بها مصانع متعددة وبها عدد كبير من العمال المصريين داخل المبنى الإداري الخاص بالمنطقة الصينية، فضلا إن تلك المنطقة يعيش بها أعداد كبيرة من الصينيين ودائما السفر والعودة من بلادهم.



وتابع: "من هنا نوجه الانتباه حول الإعلان عن الإجراءات الواقية التي اتخاذها السيدة وزيرة الصحة للحفاظ على صحة المصريين بشكل واضح، واستنادًا إلى المادة (134) من الدستور واللائحة الداخلية للمجلس برجاء توجيه طلب إحاطة عاجل واستدعاء لوزيرة الصحة لخطورة الأمر".

