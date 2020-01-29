أخبار مصر | السفير الياباني بالقاهرة: أشكر السيسي على اهتمامه بالتعليم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السفير الياباني بالقاهرة: أشكر السيسي على اهتمامه بالتعليم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال ماساكي نوكي السفير الياباني بالقاهرة، إنه يشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على الاهتمام بالتعليم في مصر.

وأضاف السفير الياباني خلال مؤتمر صحفي له بالأكاديمية المهنية للمعلمين: "أتقدم بالشكر القيادة السياسية على الاهتمام بالتعليم ودعم الشراكة مع الحكومة اليابانية ومدى تقدم المدارس المصرية اليابانية في مصر"، لافتًا أن الموارد البشرية التي تمتلكها مصر في التعليم مهمه جدًا وقادرة على التغيير، مشيرًا إلى أن الحكومة اليابانية تقدم كل الدعم، مؤكدًا أن المخرجات في مصر متميزة.

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وتتابع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تدريب المعلمين على أنشطة التوكاتسو للمدارس المصرية اليابانية، وهي الأنشطة الخاصة بالمهارات .

وقالت وزارة التربية والتعليم إن ذلك يأتي في إطار اهتمام الدولة بمشروع المدارس اليابانية، التي تتوافق مع استراتيجيتها لبناء الإنسان المصري، وتحقيق الاستفادة من الخبراء اليابانيين في مصر.

وتواصل الوزارة المتابعة لتدريبات معلمي المدارس المصرية اليابانية، على طرق التدريس الحديثة وأنشطة التوكاتسو، بحضور السفير الياباني بالقاهرة، ماساكي نوكي، بمقر المدينة التعليمية بمدينة السادس من أكتوبر.