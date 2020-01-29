أخبار مصر | عاجل.. موعد نقل مسلة التحرير والاستعدادات الجارية بالميدان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. موعد نقل مسلة التحرير والاستعدادات الجارية بالميدان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت مصادر مطلعة داخل وزارة السياحة والآثار، عن موعد نقل مسلة الملك رمسيس الثاني ووضعها في وسط ميدان التحرير، مؤكدا أنها ستتم خلال الساعات القادمة.

ورصدت كاميرا بوابة الخليج 365 الإلكترونية وضع الونش الخاص بتثبيت المسلة في وسط ميدان التحرير، والذي سيكون مهمته رفع المسلة بعد وصولها.

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وقامت الجهات المسؤولة عن النقل بإزالة الحواجز المحيطة بموقع المسلة، حيث تمت أعمال بناء القاعدة الخاص بها، وقواعد الكباش الأربعة.

وتبين بعد إزالة الحواجز، حجم تقدم الأعمال في الموقع، حيث يجري العمل الآن في مراحله الأخيرة، وستتم إزالة جميع السقالات تسهيلًا لوضع المسلة والكباش الأربعة.

وقالت المصادر، إن استعدادات النقل بدأت في أرض الحزب الوطني حيث المقر المؤقت للمسلة والكباش حالياً، وتم تحريك السيارات المخصصة للنقل فأصبحت في مواجهة الباب المقابل للشارع بعد أن كانت بعيده عنه.