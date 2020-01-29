أخبار مصر | وزيرا الإنتاج الحربي والزراعة يبحثان مجال تصنيع الآلات والمعدات

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التقي الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، صباح اليوم الأربعاء، السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والوفد المرافق له؛ لبحث تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الجانبين وذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربى

استهل وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في بداية اللقاء استعراض الهيكل التنظيمي، وكذلك المنتجات والإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية والبشرية المتوفرة بالشركات والوحدات والقطاعات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي في مختلف المجالات، وذلك للاستفادة منها لفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك بين الجانبين.

عقب ذلك تم استعراض سبل التعاون القائمة بين وزارة الإنتاج الحربي ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في مجال تصنيع وتطوير الآلات والمعدات الزراعية الحديثة، حيث تمت الإشارة إلى التعاون القائم بين الهيئة القومية للإنتاج الحربى ممثلة في شركة "حلوان للآلات والمعدات" مصنع 999 الحربى ووزارة الزراعة والذى يهدف إلى تصنيع وتوريد عدد 2000 سطارة قمح على مدى ثلاث سنوات بمعدل 666 سطارة سنويا طبقا لمخطط التعاقد.

كما تم استعراض الموقف النهائى للمشروعات التى ينفذها مركز نظم المعلومات والحواسب التابع لوزارة الإنتاج الحربى لصالح وزارة الزراعة وهي مشروع "ميكنة الإدارة المركزية للحجر الزراعى"، والذى تم الانتهاء من تحليل وتنظيم المنظومة الخاصة به والعمل بالبرامج المطلوبة، ومشروع ميكنة بطاقات الحيازة الزراعية (كارت الفلاح)، والذى يهدف إلى ميكنة جميع أعمال الجمعيات الزراعية وحصر الحيازات الزراعية.

وتم الانتهاء من إدخال جميع البيانات الخاصة بمحافظتى (الغربية وبورسعيد) خلال شهر ديسمبر 2019، كما تم عرض مخطط الانتهاء من منظومة كارت الفلاح الذكى بعدد من المحافظات الأخرى وهى (البحيرة – الشرقية – أسيوط – سوهاج)، كما تمت الإشارة إلى الموقف التنفيذى لمشروع إقامة المفارخ السمكية بالكيلو 21 بالإسكندرية والعريش والذى يتم تنفيذه بواسطة "شركة حلوان لمحركات الديزل" (مصنع 909 الحربى) لصالح "الهيئة العامة للثروة السمكية" التابعة لوزارة الزراعة.

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وتم استعراض الموقف النهائى لعدد 5 مجففات ذرة تقوم الشركة (مصنع 909 الحربى) بتصنيعها، حيث تم الانتهاء من العينة الأولى بنهاية شهر سبتمبر 2019 والتى سيتم تركيبها قريبًا بمحافظة كفر الشيخ إلى جانب عدد (4) مجففات أخرى تم التعاقد عليها لصالح وزارة الزراعة.

من جانبه أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، على التعاون المستمر والدائم بين وزارتى الزراعة والإنتاج الحربى، والذى أثمر عن العديد من النجاحات في مجال تصميم وتصنيع معدات بعض المشروعات القومية ومشروعات تطوير نظم الرى الحديث وتوفير السطارات الزراعية، إلى جانب التعاون في إنشاء منظومة الحيازة الزراعية الإلكترونية، ومشروع ميكنة الحجر الزراعي.

وتستهدف وزارة الزراعة من خلاله إنشاء منظومة للربط الإلكتروني بين جميع المنافذ والموانئ الخاضعة لإشراف الحجر الزراعي وعمل ميكنة تامة لكل أعمال الحجر الزراعي، الأمر الذي يؤدي إلى تطوير شامل في منظومة العمل وتحسين أدائها وربطها بكافة الأنظمة الدولية للحجر الزراعي على مستوى العالم.

وأكد على أهمية التعاون الوثيق بين المراكز البحثية بوزارة الزراعة والإنتاج الحربي لتحويل المخرجات البحثية إلى منتجات صناعية تساعد على تحديث أساليب الزراعة بمصر.

وثمّن "القصير" دور وزارة الإنتاج الحربي في السعي الحثيث للتعاون مع كل أجهزة الدولة لإنجاز مشروعات التنمية والمشروعات القومية لخدمة المواطنين بالاستفادة من فائض الطاقة الإنتاجية بالوحدات والشركات التابعة للوزارة.

في نهاية اللقاء تم الاتفاق على تشكيل لجنة من الجانبين لتنسيق ودراسة ودفع كل موضوعات التعاون المشترك، كما تم تقديم الدعوة للمختصين بوزارة الزراعة لزيارة شركات ووحدات الإنتاج الحربي للتعرف على الإمكانيات التكنولوجية المتوفرة بتلك الشركات لتحديد أوجه التعاون المستقبلية على أرض الواقع.