أخبار مصر | إحباط محاولة تنقيب عن الآثار في منطقة أبو رواش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحباط محاولة تنقيب عن الآثار في منطقة أبو رواش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجس اللأعلى للآثار، إن حراس المجلس تمكنوا فجر اليوم الأربعاء من إحباط محاولة للحفر خلسة بمنطقة أبو رواش الأثرية، لافتًا إلى أنه تم القبض على تشكيل عصابي مكون من أربعة أشخاص كانوا يقومون بالحفر داخل المنطقة الأثرية.

وأوضح الأمين العام للأعلى للآثار، أن حراس المنطقة قاموا بمراقبة الجناة أثناء محاولتهم دخول المنطقة الأثرية، مؤكدًا أنه تم القبض عليهم متلبسين أثناء قيامهم بالحفر خلسة.

وأشار إلى أن الحراس قام بإبلاغ شرطة السياحة والآثار، وحرر محضرًا بوجود مجموعة أشخاص يقومون بالتنقيب والبحث عن الآثار بالمخالفة للقانون، وتم تسليمهم للشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.