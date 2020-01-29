أخبار مصر | "التعليم": ضم 450 معلما جديدا للعمل بالمدارس المصرية اليابانية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التعليم": ضم 450 معلما جديدا للعمل بالمدارس المصرية اليابانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الدكتور طارق شوقي، ٤٥٠ معلما إلى المدارس المصرية اليابانية الجديدة، وذلك وفقا لما أعلنته من خلال بيانات رسمية لها، بالإضافة إلى ضم ٥٠ مدربا جديدا منضمين إلى مجموعة المدربين للعمل داخلها.

وتتابع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تدريب المعلمين على أنشطة التوكاتسو للمدارس المصرية اليابانية، وهي الأنشطة الخاصة بالمهارات.

وقالت، إن ذلك يأتي في إطار اهتمام الدولة بمشروع المدارس اليابانية والتي تتوافق مع استراتيجيتها لبناء الإنسان المصري، وتحقيق الاستفادة من الخبراء اليابانيين في مصر.

وتواصل الوزارة المتابعة لتدريبات معلمي المدارس المصرية اليابانية، على طرق التدريس الحديثة وأنشطة التوكاتسو، وذلك بحضور السفير الياباني بالقاهرة، ماساكي نوكي، وذلك بمقر المدينة التعليمية بمدينة السادس من أكتوبر.