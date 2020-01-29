أخبار مصر | وفد شبابي من أبناء المصريين في الخارج يزور مدينة الأقصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وفد شبابي من أبناء المصريين في الخارج يزور مدينة الأقصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، رحلة لوفد شبابي من الجيلين الثاني والثالث من أبناء المصريين المقيمين في الخارج، زيارة إلى مدينة الأقصر وذلك لمشاهدة أهم معالمها الأثرية والسياحية التي تعد أصل الحضارة المصرية القديمة الضاربة بجذورها في عمق التاريخ.

وكشف بيان الوزارة اليوم الأربعاء، عن أن الشباب زاروا وادي الملوك بالبر الغربي وتفقدوا مقبرتي الملك رمسيس الأول والملك رمسيس الثالث وسط شرح واف عن تاريخ هذين الملكين وفترة حكمهما لمصر، ثم توجه الشباب إلى معبد الكرنك وأجروا جولة تفقدية بداخله، حيث قام أحد المرشدين الأثريين برواية تاريخه لهم وقصة بنائه والعصر الذي ينتمي إليه ومن هم الملوك والملكات الذين تجسدهم التماثيل الموجودة في هذا المعبد، فضلًا عن المرور بطريق الكباش الشهير ورواية أسباب بنائه ومشاهدة ما يجري فيه من أعمال تطوير، علاوة على التقاط هؤلاء الشباب لعدد كبير من الصور التذكارية داخل المعبد.

وحرص الشباب، على ركوب "الحنطور" واستمتعوا بجولة في أنحاء مدينة الأقصر، وأيضا أقبلوا على شراء بعض المنتجات والبضائع التي اشتهرت بها المدينة والمصنوعة بأياد مصرية، كالنباتات المجففة والزيوت العطرية والتوابل والحقائب المصنوعة من القماش والقبعات والحلي المصنعة من الأحجار الكريمة.



وأبدى الوفد الشبابي، إعجابهم الكبير بمدينة الأقصر وكل ما شاهدوه فيها من معالم سياحية وأسواق تجارية تتميز بطابع تراثي أصيل ونادر لا وجود له في مكان آخر، فضلا عن إعجابهم ببعض الأطعمة المصرية التي تناولوها هناك مثل "الفول والطعمية والبطاطا الحلوة".