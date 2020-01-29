أخبار مصر | ظاهرة تجتاح البلاد.. الأرصاد تصدر بيانا مهما عن طقس اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ظاهرة تجتاح البلاد.. الأرصاد تصدر بيانا مهما عن طقس اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأربعاء بالقاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وغائم أحيانا والرياح معتدلة.

ويتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وغائم أحيانا والرياح معتدلة، وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة.

وتشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا مع فرصة سقوط أمطار والرياح معتدلة، وجنوب سيناء والغردقة طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا مع نشاط للرياح واضطراب في الملاحة البحرية.

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وحذرت الأرصاد الجوية من ظاهرة تجتاح البلاد صباحا، تتمثل في الشبورة المائية الكثيفة التي تطرأ على الطرق السريعة وتعيق رؤية السائقين وتكون الغيوم أحيانا، ناصحة بتوخي الحذر وإتباع تعاليم المرور.

ونصحت هيئة الأرصاد المواطنين، بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة أثناء الخروج من المنزل وخاصة في فترة الصباح الباكر، كما نوهت على ضرورة متابعة النشرات الجوية باستمرار لمعرفة أماكن سقوط الأمطار، والقيادة بهدوء بسبب انخفاض الرؤية، وإتباع تعليمات المرور، وترك مسافات أمان بين السيارة والأخرى، لتجنب حوادث الطرق.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، كالتالي:

القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 10 درجة، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 06 درجات، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 06 درجات، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 06 درجات، سانت كاترين العظمى 13 درجة والصغرى 01 درجة.