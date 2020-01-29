أخبار مصر | الصحافة العالمية تضع مصر ضمن الأفضل سياحيا في 2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصحافة العالمية تضع مصر ضمن الأفضل سياحيا في 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختارت وسائل الإعلام الأجنبية المختصة بالشأن السياحي، مصر من أفضل المناطق السياحية لزيارتها عام ٢٠٢٠.

وأشارت إحدى المقالات المنشورة في صحيفة "بي بي سي ترافل" تحت عنوان: "لماذا 2020 هو عام زيارة القاهرة" إلي أن مصر أفضل مقصد سياحي للزيارة هذا العام، خاصة مع قرب افتتاح المتحف المصري الكبير (GEM)، والذي وصفه المقال بالمشروع الضخم الذي ينتظره العالم والذي سيعمل على استقطاب أعداد أكبر من السائحين إلى القاهرة بعرضه لكنوز الملك الذهبي توت عنخ آمون، وغيرها من القطع الأثرية الفريدة.

ووضعت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية القاهرة ضمن قائمة أعدها قسم السفر بالصحيفة، لأفضل 52 مقصدًا سياحيًا يمكن زيارته في عام 2020، وأرجعت السبب في اختيارها؛ لاستعدادات مصر القوية لافتتاح المتحف الكبير المصري الذي وصفته بالبناء الضخم الذي يشيده حاليا المصريين كما فعل أجدادهم الفراعنة؛ لبناء الحضارة المصرية القديمة.

كما تضمنتها مجلة Haute Living الأمريكية، المتخصصة في شئون السفر والسياحة، في قائمتها لأفضل الوجهات السياحية الترفيهية لهذا العام.