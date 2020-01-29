أخبار مصر | عاجل.. حجز 17 راكبا من جنسيات مختلفة بمطار القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. حجز 17 راكبا من جنسيات مختلفة بمطار القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حجزت سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الأربعاء، 17 راكبا من جنسيات مختلفة فور وصولهم من السودان وإثيوبيا على عدة رحلات طيران، لعدم حملهم شهادات التطعيم ضد الحمى الصفراء.

ووجد أطباء الحجر الصحي، أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرات القادمة من الخرطوم وأديس أبابا، عدم حمل 17 راكبا لشهادات التطعيم ضد العدوى.

وكشف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي بعزل الركاب بمستشفى كميات صغيرة من ص العباسية، للتأكد من خلوهم من العدوى.