أخبار مصر | عقب انتهاء الاجتماع.. مؤتمر صحفي مهم لمجلس الوزراء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عقب انتهاء الاجتماع.. مؤتمر صحفي مهم لمجلس الوزراء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد الآن، اجتماع الحكومة الأسبوعي، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء؛ لمناقشة عدد من الملفات المختلفة، ومن المنتظر أن يعقد المجلس مؤتمرا صحفيا فور الانتهاء من الاجتماع.

وافقت الحكومة في اجتماعها الأخير على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، بحيث يشترط لخضوع الأراضي الفضاء لهذه الضريبة، أن تكون مُستغلة سواء كانت مُلحقة بالمباني أو مستقلة عنها، مسورة أو غير مسورة، وذلك لتخفيف العبء الضريبي عن أصحاب المصانع تحديدًا، بعد أن كانت الضريبة تفرض على جميع الأراضي الفضاء الموجودة بالمصانع.

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تضمن التعديل منح مجلس الوزراء الحق في إعفاء العقارات المبنية المستخدمة فعليًا في الصناعات والخدمات الاستراتيجية التي يحددها المجلس، وأن يتم تقرير الإعفاء بناء على اقتراح وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص، وذلك تشجيعًا لهذه الصناعات والخدمات.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بإنشاء صندوق خدمي يتبع وزير قطاع الأعمال العام، يسمى "صندوق تمويل برنامج هيكلة شركات قطاع الأعمال العام" المملوكة للدولة، أو التي تساهم بها، ويهدف الصندوق إلى تمويل برنامج هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، في إطار تحقيق الأهداف المطلوبة.

ويكون للصندوق على الأخص القيام بالمساهمة في تسوية مديونية شركات قطاع الأعمال العام للجهاز المصرفي، والمساهمة في تمويل برنامج المعاش المبكر للعمالة الزائدة بالشركات المشار إليها، وتوفير التمويل اللازم للإصلاح الإداري والفني للشركات المشار إليها، والمساهمة في إزالة الاختناقات المالية التي قد تتعرض لها أي من الشركات المشار إليها من خلال الدعم والإقراض.