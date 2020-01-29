أخبار مصر | "مصر للطيران" تستضيف اجتماع اتحادي "الأكو" و"الأفرا"

وأكد كلا الطرفين بضرورة التعاون في ضوء النمو المتزايد لصناعة النقل الجوي، وقد تناول الاجتماع العديد من الموضوعات المتعلقة بشئون الصناعة، وكان أبرزها كيفية دعم أطر التعاون في مجال أمن وسلامة النقل الجوي خاصة في قارة أفريقيا.

وكما عبر كل من عبد الوهاب تفاحة أمين عام الاتحاد العربي للنقل الجوي (الأكو)، وعبد الرحمن (بيرته) أمين عام اتحاد شركات الطيران الأفريقية ( الأفرا) عن سعادتهم باستضافة مصر للطيران لفعاليات الاجتماع.

ورحب الطيار أحمد عادل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران بالحضور، موضحا مدى اهتمام مصر للطيران باستضافة الاجتماع المشترك بين كلا الاتحادين بما يهدف إلى مصالح شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأشاد عبد الوهاب تفاحة أمين عام الأكو، بالجهود المبذولة إقليميًا تفاديًا لأي صعوبات تتعلق بسلامة وأمن الرحلات الجوية، وأفضل الممارسات الإقليمية التي تجمع العديد من شركات الطيران الأعضاء بالاتحاد العربي للنقل الجوي، طبقا للمعايير الدولية للأمن والسلامة.

وأوضح عبد الرحمن (بيرته) أمين عام الأفرا عن رغبته في تقديم الإرشادات لشركات الطيران الأفريقية للحفاظ على أمن وسلامة الرحلات الجوية والنهوض بها خاصة شركات الطيران التي تم تطبيق (الحظر) عليها من قبل الاتحاد الأوروبي، والإجراءات التي يجب اتخاذها لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره في المطارات والرحلات.

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وكما تم مناقشة كيفية خفض نفقات شركات الطيران خاصة مع ارتفاع معدلات الضرائب في بعض الدول الأفريقية، والتأكيد على الأفرا بضرورة مخاطبة الحكومات الافريقية بعدم فرض مزيد من الضرائب على الرحلات الجوية مما يشكل عبأ على اقتصاديات شركات الطيران.

وفي مجال التدريب، أبدى كلا الطرفين استعدادهما للتعاون عبر مركز التدريب الإقليمي التابع للاتحاد العربي للنقل الجوي بمقره في القاهرة والذي يقدم خدماته لشركات الطيران والأفراد بالإضافة إلى عرض الأكو خلال الاجتماع بتقديم نفس الخدمات لشركات الطيران الأفريقية.

وكما تم مناقشة المستجدات المتعلقة بالشئون البيئية وخطة الإيكاو لخفض الانبعاثات، والأهداف الموضوعة للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون حتى عام 2050، وضرورة التزام شركات الطيران الأفريقية (حتى المعفاه) بتقديم خطة عن مستوى الانبعاثات الخاصة بهم (رصد، تقرير، تدقيق).

وفي نهاية الإجتماع وجه الحضور الشكر للطيار أحمد عادل على حسن الضيافة وأعربوا عن تقديرهم لمكانة مصر للطيران الدولية والإقليمية، مع اقتراح عقد مزيد من الاجتماعات المشتركة بين كل من الاتحاديين بمشاركة مصر للطيران، وذلك لتوحيد الآراء تجاه كافة موضوعات صناعة النقل الجوي.