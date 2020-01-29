أخبار مصر | "حماية المستهلك" يُلزم "هاينكن" بوقف الشروط التعسفية على المنافسين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "حماية المستهلك" يُلزم "هاينكن" بوقف الشروط التعسفية على المنافسين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، من جميع المنشآت السياحة والفندقية التي تتعامل بشكل مباشر مع شركة الأهرام للمشروبات ( هاينكن )، ضرورة موافاته بأية ممارسات إحتكارية يتم فرضها من قبل الشركة خاصة في عمليات البيع والتوريد لكافة منتجاتها.

وقال الجهاز في كتابه الرسمي، لغرفة المنشآت السياحية بأنه سيتلقى كافة الشكاوى التي يقدمها أعضاء الغرفة، وذلك في إطار دور الجهاز لإيقاف ومنع أي ممارسات احتكارية والعمل على تعظيم دور المنافسة.