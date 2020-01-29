أخبار مصر | "حماية المستهلك" يُلزم "هاينكن" بوقف الشروط التعسفية على المنافسين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "حماية المستهلك" يُلزم "هاينكن" بوقف الشروط التعسفية على المنافسين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
طالب جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، من جميع المنشآت السياحة والفندقية التي تتعامل بشكل مباشر مع شركة الأهرام للمشروبات ( هاينكن )، ضرورة موافاته بأية ممارسات إحتكارية يتم فرضها من قبل الشركة خاصة في عمليات البيع والتوريد لكافة منتجاتها.
وقال الجهاز في كتابه الرسمي، لغرفة المنشآت السياحية بأنه سيتلقى كافة الشكاوى التي يقدمها أعضاء الغرفة، وذلك في إطار دور الجهاز لإيقاف ومنع أي ممارسات احتكارية والعمل على تعظيم دور المنافسة.
وأكد، على أنه قد قرر إلزام مجموعة الأهرام للمشروبات ( هاينكن )، وأطرافها المرتبطة، بالتوقف فورًا عن فرض شروط تعسفية على المنافسين أو أية ممارسات احتكارية لمدة عام من تاريخ صدور القرار والتقيد بتنفيذ أي تعليمات من شأنها أن تؤدي إلى حصرية التعامل معها، وتؤدي إلى مخالفة قانون حماية المنافسة، وذلك في ضوء اختصاص الجهاز الوارد في المادة (5) من قانون حماية المنافسة، ووفقًا للضوابط المنصوص عليها في المادة (6) من القانون نفسه.
ودعا الجهاز في كتابه، غرفة المنشآت السياحية، بضرورة التعميم على أعضائها بإخطار الجهاز بأية ممارسات من قبل الشركة على المنشآت السياحية أو تعرضها لأية ضغوط من شأنها إجبار المنشآة على أمور أخرى، قد تؤدي للضرر وتحميلها أعباء أيًا كان نوعها، عبر وسائل التواصل من بينها عنوان الجهاز B19 الدور الأول، القرية الذكية، الكيلو 28 طريق الإسكندرية الصحراوي، أو عبر الهاتف الأرضي.