مصر | بداخله "12 مومياء".. العثور على مخزن أثري في سقارة غير معلوم لدى الوزارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بداخله "12 مومياء".. العثور على مخزن أثري في سقارة غير معلوم لدى الوزارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وكانت أكدت معلومات وتحريات لضباط مباحث السياحة والآثار وجود مخزن آثار لبعثة قديمة بجوار مقبرة فرعونية داخل المنطقة الأثرية بسقارة، ولم يتم درجه بكشوف مخازن الآثار بسقارة وغير معلوم لمفتشي آثار المنطقة. وعقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة من الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار بالتنسيق مع منطقة آثار سقارة، وتبين تواجد المخزن المشار إليه بأحد الغرف الملحقة بمقبرة بتاح حتب الأول بسقارة عبارة عن قطع حجرية مُحكمة الغلق بالطين الطفلي خلفها باب خشبي عليه قفل مُجمع عليه بالرصاص ( بخاتمين لاثنين من مفتشي آثار المنطقة بالستينات من القرن الماضي ).

عثر رجال مباحث السياحة والآثار، على مخزن آثار بجوار مقبرة بتاح حتب الأول داخل المنطقة الأثرية بسقارة، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وكما تم العثور على غرفتين بداخلهما 12 قطعة تابوت خشبي وبهم 12 مومياء، غطاء تابوت خشبي، 3 قطع حجرية أحدها به رسومات وكتابات هيروغليفية، وتم تعيين الحراسة اللازمة بمعرفة الجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.