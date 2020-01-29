مصر | إرسال ملف المتهمين بهتك عرض طفل في مدينة نصر للنيابة

بداية الواقعة كانت بتلقي ضباط مباحث قسم مدينة نصر، بلاغًا من أسرة تتهم أشخاصا بالتعدي جنسيًا على نجلهم المصاب بالتوحد، وتمكن رجال المباحث من القبض على 2 منهما، تتراوح أعمارهم ما بين ١٣ و١٥ عاما، اللذين اعترفا بأنهما يمارسان الشذوذ منذ فترة، وأنهما تعديا على المجني عليه.

وكشفت التحريات أن مجموعة من الأطفال اعتادوا ممارسة الشذوذ الجنسي، واستقطبوا المجني عليه أكثر من مرة، للاعتداء عليه، ويكثف رجال المباحث من جهودهم لضبط المتهم الهارب.