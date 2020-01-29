مصر | ضبط 4 طلاب بحوزتهم كمية من مخدر الإستروكس بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 4 طلاب بحوزتهم كمية من مخدر الإستروكس بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الخدمات الأمنية المعينة بأحد النقاط الأمنية بنطاق ميناء القاهرة الجوي، من ضبط سيارة يستقلها 4 طلاب على ذمة قضايا أخرى، مقيمين بـ"عين شمس، الزيتون، ومدينة نصر"، قيادة أحدهم، وبحوزتهم 50 كيس صغير الحجم لمخدر الإستروكس، و6600 جنيه.

بمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.