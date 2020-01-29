مصر | "الداخلية" تضبط 12 تاجر مخدرات غسلوا 50 مليون جنيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الداخلية" تضبط 12 تاجر مخدرات غسلوا 50 مليون جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من اتخاذ الإجراءات القانونيـة بشأن 12 تاجر مخدرات بالقليوبية قاموا بغسـل 50 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي.

وأعلن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 12 شخصن لعدد 8 منهم معلومات جنائية مسجلة مقيمين بمحافظة القليوبية لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية في أماكن مختلفة في مجالات "عقارات، أنشطة تجارية، سيارات" وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.

وأكدت أن تلك الممتلكات قدرت بحوالي 50 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

