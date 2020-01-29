مصر | الأمن يعيد حقيبة تركها مواطن سهوا بمترو جمال عبدالناصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمن يعيد حقيبة تركها مواطن سهوا بمترو جمال عبدالناصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية، صباح اليوم الأربعاء، من إعادة حقيبة بها مبلغ مالي لأحد الأشخاص عقب تركها سهوًا برصيف محطة مترو جمال عبدالناصر.

تبلغ لقسم شرطة سادس المترو بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات من الخدمات الأمنية المعينة؛ لتأمين رصيف المرج بمحطة جمال عبد الناصر لمترو الأنفاق، بالعثور على حقيبة متروكة على أحد المقاعد برصيف المحطة وبداخلها مبالغ مالية أجنبية ومصرية عدد 3 ساعات حريمى عدد 2 نظارة عدد 2 كارنيه، وتم التحفظ على الحقيبة واتخاذ الإجراءات اللازمة للتوصل لمالكها.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن التوصل إلى مالك الحقيبة المشار إليها، والذي حضر وأدلى بأوصافها ومحتوياتها، وأضاف بتركها سهوًا، وتم تسليمه الحقيبة بكامل محتوياتها.

ومن جانبه توجه المواطن، بالشكر لرجال الشرطة على الجهد المبذول وفى التواصل معه؛ لإعادة المفقودات الخاصة به.