مصر | ضبط مرتكبي واقعة قتل إحدى الفتيات في الدقهلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط مرتكبي واقعة قتل إحدى الفتيات في الدقهلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزه الأمنية، اليوم الأربعاء، من إلقاء القبض على مالك "محل بقالة، وسائق توكتوك"، وذلك لقيامهم بقتل إحدى الفتيات في الدقهلية.

تعود أحداث الواقعة، عندما تبلغ لمركز شرطة شربين بمديرية أمن الدقهلية، من تاجر خردة مُقيم بدائرة المركز، غياب ابنته، 11 عامًا عن منزلهما، والعثور في وقت لاحق على جثتها موضوعة داخل جوال بمنطقة المقابر بدائرة المركز موثوقة اليدين والقدمين.



على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام، بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية، أسفرت جهودهما عن تحديد مرتكبي الواقعة، وهو مالك محل بقالة مُقيم بذات الشارع محل إقامة المجني عليها.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بدافع الإنتقام من والد المجني عليها لوجود خلافات مالية بينهما حول بيع منزل.

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وأضاف المتهم بعقده العزم على قتل نجلة تاجر الخردة، وبتاريخ الواقعة شاهد المجني عليها بالشارع محل إقامته، وقام بإستدراجها داخل منزله بزعم مساعدته في نقل بعض البضائع، وقام بخنقها فأودى بحياتها، وقام بإيثاق يديها وقدميها ووضعها بداخل الجوال، واستعان بأحد الأشخاص "سائق توكتوك" لنقل الجثة بإستخدام "التوكتوك" قيادته عقب إيهامه بنقل بعض المخلفات من منزله إلى منطقة العثور على الجثة.

وبمواجهة سائق "التوكتوك" أقر بقيامه بتاريخ الواقعة بالإتفاق معه على نقل بعض المخلفات من منزله وإلقائها منطقة العثور ونفى علمه بواقعة القتل أو بوجود الجثة ضمن تلك المخلفات، وتم بإرشاد المتهم ضبط المستلزمات التي كانت بحوزة المجني عليها وقت إرتكاب الواقعة داخل مسكنه.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.