مصر | بعد 41 واقعة.. إحالة نشالة بولاق أبو العلا إلى المحاكمة

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمة اعتادت على السرقة والنشل وارتكبت 41 واقعة سرقة ونشل بالمنطقة.

وأكدت معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة بولاق أبو العلا، أنها سيدة مقيمة بدائرة قسم شرطة فيصل بالجيزة ولها محل إقامة آخر بالإسكندرية وتنتحل اسمين مختلفين، سبق اتهامها في 17 قضية آخرها "نشل" ومطلوب التنفيذ عليها في 24 حكم حبس جزئي "سرقة"، كما أنها مطلوب ضبطها وإحضارها في عدد من القضايا بارتكاب العديد من وقائع سرقة متعلقات المواطنين بدائرة القسم بأسلوب "النشل".

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددها تم ضبطها وبمواجهتها أقرت بمزاولتها نشاطًا إجراميًا تخصص في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "النشل" واعترفت بارتكابها 6 حوادث سرقة بنفس الأسلوب، تم بإرشادها ضبط جميع المسروقات بمسكنها بالجيزة.

وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموها بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وبعرضها على النيابة قررت ما تقدم.