مصر | ضبط 1002 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، حملاتها المكبرة لضبط كافة أشكال جرائم الغش التجاري وقد أسفرت عن ضبط 1002 قضية متنوعة خلال 24 ساعة أبرزها القضايا الآتية:



- ضبط المدير المسئول عن مطبعة للدعاية والإعلان " بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية لحيازته 41800 عبوة كرتونية فارغة واستيكرات "منتج نهائي" مقلدة ومغشوشة لكبرى الشركات دون تفويض من تلك الشركات بغرض توزيع المنتج المقلد على المصانع غير المرخصة وكذا 20000 رول بلاستيك "مستلزمات إنتاج" معد للطباعة بالإضافة إلى عدد 10 شابلونة مدون عليها العلامات التجارية المقلدة.

- ضبط المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات بدائرة قسم شرطة العجوزة بمحافظة الجيزة لتجميعه 36000 لتر بنزين 92 95 دون التعاقد مع الجهات المختصة، لبيعها بأزيد من السعر الرسمي في السوق السوداء، قدرت بقيمة مالية 291000 جنيهًا تقريبًا. - ضبط المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات بدائرة قسم شرطة العجوزة بمحافظة الجيزة لتجميعه 36000 لتر بنزين 92 95 دون التعاقد مع الجهات المختصة، لبيعها بأزيد من السعر الرسمي في السوق السوداء، قدرت بقيمة مالية 291000 جنيهًا تقريبًا. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

- ضبط المدير المسئول عن مطبعة للدعاية والإعلان " بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية لحيازته 41800 عبوة كرتونية فارغة واستيكرات "منتج نهائي" مقلدة ومغشوشة لكبرى الشركات دون تفويض من تلك الشركات بغرض توزيع المنتج المقلد على المصانع غير المرخصة وكذا 20000 رول بلاستيك "مستلزمات إنتاج" معد للطباعة بالإضافة إلى عدد 10 شابلونة مدون عليها العلامات التجارية المقلدة.

- ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة الوسطى بمحافظة بني سويف وأربعة سيارات ثلاجة لحيازتهم 140،850 طن أسماك ماكريل غير صالحة للاستهلاك الآدمي لانتهاء تاريخ صلاحيتها معبأة داخل عبوات ملصق عليها استيكرات تفيد مد فتر صلاحيتها وتغيير بلد المنشأ بالإضافة إلى كميات كبيرة من الاستيكرات والعبوات الفارغة المعدة لإعادة التعبئة، طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة الفنية من الجهات المعنية المرافقة للمأمورية.